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Главная » Мир » Политика
12:02 26 Ноября 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В Польше считают, что Лукашенко направит поток мигрантов в Украину

Режим Лукашенко, все больше испытывающий проблемы с мигрантами на своей территории, может направить миграционный поток и в сторону Украины.

Беларусь может направить мигрантов в Украину

О такой возможности в интервью Укринформу сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

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“Первые агрессивные действия были на литовском и, частично, латвийском участках границы, а сейчас это Польша. Конечно, в дальнейшем это могут быть другие страны, в том числе Украина”, – отметил Пшидач.

По его словам, Лукашенко сам начинает испытывать проблемы с мигрантами в своей стране.

Дипломат отметил, что Лукашенко пообещал беженцам возможность пересечения границы и взял от них деньги – каждый мигрант платил за такую ​​услугу немалую сумму.  Однако они продолжают оставаться на территории Беларуси.

“Следовательно, у них растет разочарование. Растет также раздражение белорусских пограничников, на которых давят сверху, чтобы они проталкивали мигрантов через границу. Это усиление напряжения может найти выход и на других границах”, – подчеркнул Пшидач.

Ранее Власти сообщали, что на границе с Беларусью украинские пограничники совместно с силами Нацгвардии, полиции и ВСУ начали проведение спецоперации “Полесье”.

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Тэги: беларусь, беженцы, мигранты
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