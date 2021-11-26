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12:17 26 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский о посадках: их тысячи, но люди не видят

Президент Владимир Зеленский заявил, что обещанных им во время избирательной кампании посадок нет из-за того, что нереформированы суды.

Глава государства сообщил об этом на пресс-марафоне.

Но есть тысячи мелких посадок, которые не видно людям, потому что они не медийные.

Также глава государства заявил, что начался процесс активной борьбы с олигархами.

«Мы в начале большого процесса и мы в начале большой войны по деолигархизации», – заявил Зеленский.

По его словам, пока еще в госпредприятиях есть «щупальца» олигархов. Также их «вина» в том, что «люди не видят многих побед». Виноваты в этом «медиа-нарративы».

«У меня нет медиа вообще, чтобы кто-то помогал коммуницировать это», – сказал Зеленский.

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