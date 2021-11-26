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12:22 26 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Блендер – незаменимый помощник на кухне

Специализированное оборудование и приборы на кухне являются эффективными инструментами для приготовления блюд.

Специализированное оборудование и приборы на кухне являются эффективными инструментами для приготовления блюд. Незаменимым элементом является устройство под названием блендер, которое может смешивать, измельчать и создавать однородные массы из нескольких ингредиентов. Конфигурация 3 в 1 является наиболее универсальной и эффективной.

Эта техника позволит смешивать ингредиенты и создавать из них пюре, приготавливать фарш из разных сортов мяса, взбивать белковые и молочные продукты, дробить лед и многое другое. Подобрать блендер для кухни не так сложно, потому что интернет-магазин Фокстрот предлагает на выбор несколько сотен вариантов. Удобное разделение по категориям с критериями подбора поможет сделать оптимальную покупку.

Виды блендеров

Выделяют две большие категории:

  1. Погружные. Универсальная техника небольших размеров, имеет разборную конструкцию и специальную емкость, куда устанавливается режущий механизм. Погружной блендер можно держать в руках и тем самым изменять угол наклона ножей, гарантируется более эффективное измельчение;
  2. Стационарные. Отлично справляются с большим количеством задач. Они помогут замешать тесто, измельчить ингредиенты в больших количествах, а также приготовить фарш. Устойчивость гарантируется благодаря прорезиненным ножкам.

Первый вариант блендеров отлично подойдет для дома, в то время как стационарные модели используются в ресторанах, кафе и на производствах.

Технические параметры

Как только тип устройства выбран, необходимо обратить внимание на технические характеристики и параметры:

  1. Мощность. Недорогие модели на 300 Вт идеально подойдут для простых задач. Замешивать тесто лучше всего на высоких оборотах, где мощность будет как минимум 1000 Вт;
  2. Материал корпуса. Пищевой пластик считается базовым вариантом, но погружная часть должна выполняться из прочного нержавеющего металла;
  3. Количество ножей и их материал. Стальные насадки более рациональный выбор в сравнении с пластиковыми ножами. Чем их больше, тем лучше измельчение;
  4. Материал чаши. Утолщенный пластик выдержит нагрузку. Но также производители используют тритан в качестве альтернативы или закаленное стекло.

Современные блендеры поддерживают большое количество функций. Есть турборежим и импульсный режим, функция колки льда, соковыжималки, кофемолки, а также защита от перегрузки и самоочистка. Со всеми предложениями следует ознакомиться в соответствующем каталоге магазина Фокстрот.

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