Блендер – незаменимый помощник на кухне
Специализированное оборудование и приборы на кухне являются эффективными инструментами для приготовления блюд.
Специализированное оборудование и приборы на кухне являются эффективными инструментами для приготовления блюд. Незаменимым элементом является устройство под названием блендер, которое может смешивать, измельчать и создавать однородные массы из нескольких ингредиентов. Конфигурация 3 в 1 является наиболее универсальной и эффективной.
Эта техника позволит смешивать ингредиенты и создавать из них пюре, приготавливать фарш из разных сортов мяса, взбивать белковые и молочные продукты, дробить лед и многое другое. Подобрать блендер для кухни не так сложно, потому что интернет-магазин Фокстрот предлагает на выбор несколько сотен вариантов. Удобное разделение по категориям с критериями подбора поможет сделать оптимальную покупку.
Виды блендеров
Выделяют две большие категории:
- Погружные. Универсальная техника небольших размеров, имеет разборную конструкцию и специальную емкость, куда устанавливается режущий механизм. Погружной блендер можно держать в руках и тем самым изменять угол наклона ножей, гарантируется более эффективное измельчение;
- Стационарные. Отлично справляются с большим количеством задач. Они помогут замешать тесто, измельчить ингредиенты в больших количествах, а также приготовить фарш. Устойчивость гарантируется благодаря прорезиненным ножкам.
Первый вариант блендеров отлично подойдет для дома, в то время как стационарные модели используются в ресторанах, кафе и на производствах.
Технические параметры
Как только тип устройства выбран, необходимо обратить внимание на технические характеристики и параметры:
- Мощность. Недорогие модели на 300 Вт идеально подойдут для простых задач. Замешивать тесто лучше всего на высоких оборотах, где мощность будет как минимум 1000 Вт;
- Материал корпуса. Пищевой пластик считается базовым вариантом, но погружная часть должна выполняться из прочного нержавеющего металла;
- Количество ножей и их материал. Стальные насадки более рациональный выбор в сравнении с пластиковыми ножами. Чем их больше, тем лучше измельчение;
- Материал чаши. Утолщенный пластик выдержит нагрузку. Но также производители используют тритан в качестве альтернативы или закаленное стекло.
Современные блендеры поддерживают большое количество функций. Есть турборежим и импульсный режим, функция колки льда, соковыжималки, кофемолки, а также защита от перегрузки и самоочистка. Со всеми предложениями следует ознакомиться в соответствующем каталоге магазина Фокстрот.