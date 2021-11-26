Зеленский высказался о переносе парламентских выборов, досрочных президентских и своем втором сроке

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил перенос проведения парламентских выборов, если соответствующее решение примет Конституционный суд.

Глава государства ответил на вопрос о возможном выборов в Верховную Раду или инициировании проведения досрочных выборов президента во время пресс-марафона.

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Он не исключил обращения народных депутатов от “Слуги народа” в Конституционный суд, чтобы изучить, законно ли будет поменять очередность выборов.

По поводу своего второго срока президент высказался, как и большинство его коллег и предшественников.

«Я не принял это решение, его примет общество. Я не планирую в голове такую большую стратегию. Я выхожу во двор и понимаю, как ко мне относятся люди. За что-то благодарят, где-то указывают на ошибки. Буду принимать решение с семьей. Мои дети страдают от моей профессии», – поясни Зеленский.

Он также добавил, что инициировать досрочные президентские выборы точно не будет.

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