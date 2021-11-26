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13:57 26 Ноября 2021 Просмотров 130   КомментариевКомментарии

Основатель Bellingcat: мне стыдно за эту пресс-конференцию Зеленского

Основатель платформы Bellingcat Элиот Хиггинс говорит, что ему стыдно за пресс-конференцию Президента Украины Владимира Зеленского, на которой тот комментировал спецоперацию по задержанию “вагнеровцев”.

Свое мнение Хиггинс высказал в Twitter.  Он прокомментировал сообщение другого расследователя Христо Грозева, который процитировал сегодняшнее заявление Зеленского на пресс-конференции.

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“Мне стыдно за эту пресс-конференцию”, — написал Хиггинс.

Речь идет об ответе президента на вопрос об операции по задержанию “вагнеровцев”

“Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки, выдающихся разведчиков Украины. Мне стыдно, и я говорю что мы были слабыми в этой операции”, – сказал Зеленский.

Также он назвал бывшего начальника Главного управления разведки минобороны Василия Бурбу “авантюристом”, который собирался втянуть Украину в заговор о происхождении коронавируса.

Кроме того, по словам президента, ему не нравилась спецоперация, так как она могла поставить под угрозу отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Ранее Власти сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн.

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Тэги: Владимир Зеленский, Bellingcat
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