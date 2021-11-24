Мигранты на границе сменили тактику, белорусы могут открыть огонь, – президент Польши

Мигранты, пытающиеся нелегально попасть на территорию Европейского Союза, изменили тактику и пытаются пересечь белорусско-польскую границу малыми группами.

Дуда заявил о смене тактики мигрантами на границе



Об этом сообщило PAP со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуду.

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«Гибридная атака, поддерживаемая российскими властями, продолжается на польско-белорусской границе. Метод меняется с лобовой атаки на ночные атаки меньшими группами», – рассказал политик.

По словам президента, он сообщил генеральному секретарю НАТО, что ситуация на границе остается опасной, а давление со стороны мигрантов не уменьшается. Он также указал на провокации, происходящие вблизи границы.

«Мы опасаемся, что может дойти до эскалации насилия – открытие огня с белорусской стороны, будь то мигранты или белорусские силы в разных формах», – подчеркнул Дуда.

В то же время, он заверил Столтенберга, что Польша готова противостоять угрозе.

Ранее Власти сообщали, что режим Лукашенко, все больше испытывающий проблемы с мигрантами на своей территории, может направить миграционный поток и в сторону Украины.

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Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты