НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
14:09 26 Ноября 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Мигранты на границе сменили тактику, белорусы могут открыть огонь, – президент Польши

Мигранты, пытающиеся нелегально попасть на территорию Европейского Союза, изменили тактику и пытаются пересечь белорусско-польскую границу малыми группами.

Дуда заявил о смене тактики мигрантами на границе

Об этом сообщило PAP со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуду.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«Гибридная атака, поддерживаемая российскими властями, продолжается на польско-белорусской границе. Метод меняется с лобовой атаки на ночные атаки меньшими группами», – рассказал политик.

По словам президента, он сообщил генеральному секретарю НАТО, что ситуация на границе остается опасной, а давление со стороны мигрантов не уменьшается. Он также указал на провокации, происходящие вблизи границы.

«Мы опасаемся, что может дойти до эскалации насилия – открытие огня с белорусской стороны, будь то мигранты или белорусские силы в разных формах», – подчеркнул Дуда.

В то же время, он заверил Столтенберга, что Польша готова противостоять угрозе.

Ранее Власти сообщали, что режим Лукашенко, все больше испытывающий проблемы с мигрантами на своей территории, может направить миграционный поток и в сторону Украины.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Польша, беларусь, беженцы, мигранты
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.11.2021 14:33
Бросали камни и светошумовые гранаты: десятки мигрантов снова штурмовали польскую границу
ТОР
17.11.2021 11:49
Ослепляли лазерами и оглушали петардами: белорусские силовики вместе с мигрантам штурмовали польскую границу
ТОР
16.11.2021 11:51
Беженцы пошли на штурм границы: их встретили водометы, газ и светошумовые гранаты. Видео, фото
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса

09:51 Мир

В России после взрыва на шахте погибло 52 человека

07:52 Мир

Американка поразила сеть простым способом приготовить пюре без чистки картофеля

02:31 Мир

Путин рассказал, как вдохнул порошок от COVID-19, Песков уточнил, что это был спрей

15:22 Мир

Беги, Вова, беги: Богдан прокомментировал празднование юбилея Ермака на госдаче в Карпатах

14:36 Украина

Россия заявила о наступлении Украины на Донбассе

13:36 Мир

В Кремле назвали условие вторжения в Украину

11:19 Украина

Странные вещи происходят в мире: пчелы отрастили зубы и пристрастились к мясу

04:22 Мир

С 9 декабря в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных: каких профессий коснется

20:13 Украина

Ослепит ракеты, самолеты и корабли: Россия пригрозила НАТО сбить 32 спутника альянса

19:24 Мир

В Украине ввели обязательное сканирование QR-кода COVID-сертификата: будут штрафовать

16:10 Украина

Новости | NetGameSlots.com