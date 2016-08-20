На Тернопольщине нашли останки людей, живших в III тысячелетии до нашей эры

В Тернопольской области возле села Озеряны местные жители, которые занимались сельхозработами с использованием техники, обнаружили человеческое захоронение.

На Тернопольщине нашли останки древних людей



Об этом сообщили в Борщевском областном коммунальном краеведческом музее в Facebook. Находки залегали на глубине около метра, их сразу же взяли под охрану.

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В пятницу утром 26 ноября археологи начали исследовать найденные останки.

По предварительным оценкам, исследователи предположили, что погребальный объект оставили после себя представители культуры шаровидных амфор (IV-III тысячелетие до нашей эры).

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