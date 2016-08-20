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Главная » Украина » Наука и Техника
21:14 26 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Тернопольщине нашли останки людей, живших в III тысячелетии до нашей эры

В Тернопольской области возле села Озеряны местные жители, которые занимались сельхозработами с использованием техники, обнаружили человеческое захоронение.

На Тернопольщине нашли останки древних людей

Об этом сообщили в Борщевском областном коммунальном краеведческом музее в Facebook. Находки залегали на глубине около метра, их сразу же взяли под охрану.

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В пятницу утром 26 ноября археологи начали исследовать найденные останки.

По предварительным оценкам, исследователи предположили, что погребальный объект оставили после себя представители культуры шаровидных амфор (IV-III тысячелетие до нашей эры).

Об этом свидетельствует костный материал, помещенный в каменный сундук из красного песчаника. Однако окончательный вывод можно будет получить только после завершения исследований.

Отсанки нашли во время сельхозработ

Отсанки нашли во время сельхозработ

Ранее Власти сообщали, что студент нашел кинжал римского воина, которому 2000 лет.

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Тэги: история, раскопки
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