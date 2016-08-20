На Тернопольщине нашли останки людей, живших в III тысячелетии до нашей эры
В Тернопольской области возле села Озеряны местные жители, которые занимались сельхозработами с использованием техники, обнаружили человеческое захоронение.
Об этом сообщили в Борщевском областном коммунальном краеведческом музее в Facebook. Находки залегали на глубине около метра, их сразу же взяли под охрану.
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В пятницу утром 26 ноября археологи начали исследовать найденные останки.
По предварительным оценкам, исследователи предположили, что погребальный объект оставили после себя представители культуры шаровидных амфор (IV-III тысячелетие до нашей эры).
Об этом свидетельствует костный материал, помещенный в каменный сундук из красного песчаника. Однако окончательный вывод можно будет получить только после завершения исследований.
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