Зеленский – о фигурантах санкций СНБО: Вы их людьми называете? Это особи

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что введение санкций СНБО в отношении людей, вина которых не подтверждена и не доказана расследованиями и судами, это нормально.

Зеленский заявил, что ограничение прав людей без решение суда - это нормально



Свое мнение он высказал во время пресс-марафона 26 ноября в Киеве.

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Журналист издания “Фокус” Екатерина Шумило спросила у главы государства, когда можно будет увидеть конкретные факты и документы, на основании которых СНБО выносит свои решения о санкциях. Она также предупредила, что Украина может получить решения о нарушении прав людей, которые попали под санкции.

«Вы их людьми называете, да?», – спросил президент.

И прямо заявил, что сам не считает так.

«Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что, если я не прав, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире», – сказал Зеленский.

Он также уточнил, что Совбез раньше был «пассивным» органом, и местом для “сбитых летчиков”, а сегодня это «мощный орган».

А решения СНБО принимаются без судов, потому что законный путь – это долго.

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Тэги: Владимир Зеленский, снбо