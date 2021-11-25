На оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных из России
На этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих.
Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины. Российские эксперты усилят разведывательно-диверсионные и саперные подразделения.
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“Командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы отдельных военно-учетных специальностей для выполнения задач в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск”, – сказано в сообщении.
Также разведчики отметили, что активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводит к потерям среди личного состава оккупантов.
“Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил”, – сказано в сообщении.
Ранее Власти сообщали, что российские оккупационные войска на Донбассе начали масштабные военные учения под руководством кураторов из РФ.