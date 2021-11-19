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Главная » Украина » Политика
17:20 26 Ноября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, – Столтенберг

Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает страну разными другими способами.

Столтенберг пообещал Украине поддержку НАТО

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Украина – это партнер НАТО, это не страна – член альянса. Наша статья о коллективной обороне – 5-я статья не распространяется на Украину», – заявил он, добавив, что «НАТО и ее страны – члены предоставляют значительную политическую и военную поддержку Украине».

Также, по информации Интерфакс-Украина, Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече на следующей неделе в Риге обсудят тему российского военного присутствия вблизи границы с Украиной.

Ранее Власти писали, что Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move-2022.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: НАТО, Йенс Столтенберг
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