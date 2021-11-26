Раскрыты подробности подготовки госпереворота в Украине и названы имена заговорщиков

Журналист американского медиапроекта Buzzfeed News Кристофер Миллер назвал предполагаемых организаторов государственного переворота в Украине.

Куратором переворота был сотрудник ФСБ



Этой информацией он поделился в Twitter со ссылкой на источники из Офиса президента.

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По его данным государственный переворот в Украине, о котором говорил на пресс-марафоне президент Владимир Зеленский, готовили “офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму”

По информации источников Миллера, главным куратором является сотрудник ФСБ Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Журналист уточнил, что речь идет о бывшем заместителе главы Государственной миграционной службы Украины Грицаке, а не о экс-руководителе СБУ.

Миллер добавил, что организаторы хотели использовать общественное напряжение внутри Украины в связи с противостоянием с Москвой, а также борьбу между Зеленским и Ахметовым.

В то же время он отметил, что в записи разговора четырех подстрекателей упоминается бизнесмен Ринат Ахметов, но его участие не доказано. Как передает Миллер, организаторы переворота говорили, что им «надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым».

Как понял Миллер, 1 декабря заговорщики надеялись устроить протесты на Банковой, которые должны были бы спровоцировать дальнейший беспорядок и привести к власти людей, приближенных к олигарху.

Журналист отметил, что не слышал записи полностью, но то услышал, не было похоже на продуманный план переворота.

По словам Миллера, Офис президента планирует передать аудиозаписи разговоров в спецслужбы США на этой неделе.

Источник Миллера добавил, что таким образом в Офисе президента стремятся достичь «перемирия» с бизнесменом.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль.

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Тэги: Владимир Зеленский, госпереворот