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07:52 27 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меня это волнует: Байден отреагировал на заявление Зеленского о госперевороте

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о готовившемся государственном перевороте в Украине.

Байден заявил о взволнованности оп поводу информации о госперевороте

Об этом сообщил “Голос Америки”. Байден высказал свое мнение во время общения с журналистами 26 ноября.

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“Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством”, – сказал глава США.

На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джо Байден ответил утвердительно: «Вполне возможно».

Напомним, после обнародования Зеленским информации о возможном госперевороте советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден, госпереворот
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