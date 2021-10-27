Зеленский отправил петицию о запрете россиянам въезда в Украину в СНБО и СБУ
Зеленский проконсультируется со спецслужбами по поводу предложения запрета на въезд гражданам России в Украину.
Об этом сообщает «Hromadske».
Петиция о запрете на въезд на территорию Украину гражданам России набрала 25 тысяч голосов. Зеленский рассмотрел ее да ответ на предложение.
По мнению президента, с 2014 года правительство Украины и так серьезно ужесточило контроль за въездом россиян.
Глава государства перечислил принятые меры по усилению контроля на границе между государствами:
- С 2015 года была упразднена возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении. Таким образом въехать на территорию Украины граждане РФ могли только по дипломатическим, служебным и загранпаспортам.
- С 2018 года украинские пограничники начали вносить в базу биометрические данные иностранцев, в том числе граждан России.
- Сотрудников пограничной службы наделили полномочиями дополнительного изучения подозрительных иностранцев, и введении запрета на въезд при наличии достаточных оснований.
- СБУ и СНБО могут избирательно запрещать въезд иностранцам, которые угрожают целостности Украины, или нарушили определенные законы страны, например, посещением оккупированного Крыма.
Зеленский отметил, что действующий режим въезда для россиян требует изучения и послал петицию секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Ивану Баканову с просьбой проанализировать режим въезда.
Как ранее сообщали Власти, в Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ.