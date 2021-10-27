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13:26 27 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский отправил петицию о запрете россиянам въезда в Украину в СНБО и СБУ

Зеленский проконсультируется со спецслужбами по поводу предложения запрета на въезд гражданам России в Украину.

Об этом сообщает «Hromadske».

Петиция о запрете на въезд на территорию Украину гражданам России набрала 25 тысяч голосов. Зеленский рассмотрел ее да ответ на предложение.

По мнению президента, с 2014 года правительство Украины и так серьезно ужесточило контроль за въездом россиян.

Глава государства перечислил принятые меры по усилению контроля на границе между государствами:

  • С 2015 года была упразднена возможность въезда граждан России на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении. Таким образом въехать на территорию Украины граждане РФ могли только по дипломатическим, служебным и загранпаспортам.
  • С 2018 года украинские пограничники начали вносить в базу биометрические данные иностранцев, в том числе граждан России.
  • Сотрудников пограничной службы наделили полномочиями дополнительного изучения подозрительных иностранцев, и введении запрета на въезд при наличии достаточных оснований.
  • СБУ и СНБО могут избирательно запрещать въезд иностранцам, которые угрожают целостности Украины, или нарушили определенные законы страны, например, посещением оккупированного Крыма.

Зеленский отметил, что действующий режим въезда для россиян требует изучения и послал петицию секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Ивану Баканову с просьбой проанализировать режим въезда.

Как ранее сообщали Власти, в Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, зеленский, петиция, въезд
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