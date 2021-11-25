Умерла бывшая министра Минобразования Любомира Мандзий
В Украине скончалась заместитель министра образования и науки, бывшая исполняющая обязанности министра Минобразования Любомира Мандзий.
Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
После тяжелой болезни умерла заместитель министра образования и науки, бывшая исполняющая обязанности министра Минобразования Любомира Мандзий.
«Печальная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинская педагог Любомира Мандзий. Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки», — написал Садовый.
Любомира Мандзий родилась во Львовской области в 1973 году. В 2019 году она была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины, а в 2020 стала и исполнять обязанности министра образования.
Как ранее сообщали Власти, умер экс-мэр Киева Александр Омельченко.