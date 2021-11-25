Умерла бывшая министра Минобразования Любомира Мандзий

В Украине скончалась заместитель министра образования и науки, бывшая исполняющая обязанности министра Минобразования Любомира Мандзий.

Любомира Мандзий



Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

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После тяжелой болезни умерла заместитель министра образования и науки, бывшая исполняющая обязанности министра Минобразования Любомира Мандзий.

«Печальная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинская педагог Любомира Мандзий. Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки», — написал Садовый.

Любомира Мандзий родилась во Львовской области в 1973 году. В 2019 году она была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины, а в 2020 стала и исполнять обязанности министра образования.

Как ранее сообщали Власти, умер экс-мэр Киева Александр Омельченко.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, Любомира Мандзий