В ЮАР обнаружили 50 новых случаев заражения штаммом Омикрон
В ЮАР предварительно выявили пол сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Об этом сообщает «News 24″.
В пятницу, 26 ноября, в ЮАР было зарегистрировано 50 новых случаев заражения штаммом «Омикрон» (B.1.1.529).
Уточняется, что данные предварительные, так как новые случаи были обнаружены после обработки тестов, сделанных утром того же дня.
Всего в пятницу в ЮАР было зарегистрировано 2 172 новых случая заражения коронавирусом.
Новый штамм коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство в ВОЗ. Предварительно сообщается, что Омикрон является более заразным и более смертельным, чем прошлые штаммы коронавируса, в том числе штамм «Дельта».
Как ранее сообщали Власти, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса угрозой для мира и дала ему имя.