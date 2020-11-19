В ЮАР обнаружили 50 новых случаев заражения штаммом Омикрон

В ЮАР предварительно выявили пол сотни случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Всего в пятницу в ЮАР было зарегистрировано 2 172 новых случая заражения коронавирусом



Об этом сообщает «News 24″.

В пятницу, 26 ноября, в ЮАР было зарегистрировано 50 новых случаев заражения штаммом «Омикрон» (B.1.1.529).

Уточняется, что данные предварительные, так как новые случаи были обнаружены после обработки тестов, сделанных утром того же дня.

Всего в пятницу в ЮАР было зарегистрировано 2 172 новых случая заражения коронавирусом.

Новый штамм коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство в ВОЗ. Предварительно сообщается, что Омикрон является более заразным и более смертельным, чем прошлые штаммы коронавируса, в том числе штамм «Дельта».

Как ранее сообщали Власти, ВОЗ назвала новый штамм коронавируса угрозой для мира и дала ему имя.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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