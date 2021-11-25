Богдан перечислил ложь Зеленского во время пресс-марафона

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал ложью некоторые заявления президента Владимира Зеленского во время его пресс-конференции 26 ноября.

Богдан уличил Зеленского во лжи



Cвое мнение Богдан опубликовал в Facebook. Он сообщил, что глава государства в течение мероприятия 74 раза напомнил обществу, что именно он является верховным главнокомандующим и президентом Украины.

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И привел пример нескольких ложных, по его мнению высказываний Зеленского:

«Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний)”.

“Вы соврали, что Руслан Рябошапка был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не являлся адвокатом, в этом случае адвокатом был я)”.

“Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана)».

Богдан добавил, что примеров лжи Зеленского значительно больше, и ему не следовало было это делать.

Напомним, на пресс-конференции в пятницу Зеленский вступил в перепалку с журналистом и блогером Юрием Бутусовым.

«Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии «Квартала 95″ и вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: «Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область», – сказал глава государства.

Также он добавил, что на той встрече находился и экс-генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Там сидел товарищ Рябошапка, который был адвокатом Коломойского, это потом он начал выступать и говорить: «На каких мы олигархов работаем». А я сказал: «Мне все равно, на кого вы работали, давайте делать сильную команду», – сказал Зеленский.

Кроме того, он назвал экс-главу ГУР Василия Бурбу «СБушником», который руководил блокировкой транспорта на Майдане.

Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн.

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Тэги: Владимир Зеленский, Андрей Богдан