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Главная » Украина » Общество
09:06 28 Ноября 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Янукович оспаривает в суде отстранение с должности президента

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины, которая приняла Постановление о его самоустранении с должности главы государства.

Янукович хочет снова стать президентом

Об этом сообщил в Facebook адвокат беглого экс-президента Юрий Кирасир. Он назвал постановление Рады антиконституционным.

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22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли Постановление «О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов Президента Украины».

По словам Кирасира, это решение принято некоторыми депутатами “в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами”.

Он также добавил, что Постановление можно переименовать в «Постановление о государственном перевороте».

“В Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного Президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем”, – написал адвокат.

Как сообщали Власти, бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал из страны во время Революции достоинства, обратился к украинцам по случаю ее 8-й годовщины.

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Тэги: Виктор Янукович
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