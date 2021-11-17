Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире – ООН

Эксперты ООН предупреждают о стремительном сокращении населения Украины.

Сейчас в пятая часть населения Украины это люди в возрасте старше 60 лет



Об этом сообщается в аналитической справке ООН Демографические процессы, обнародованной в воскресенье, 28 ноября.

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Так, согласно отчету, Украина находится среди лидеров по темпам сокращения населения. Если с этим ничего не сделать, то по прогнозам экспертов ООН, уже в 2050 году населения страны уменьшится до 35 млн человек

«Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост внешней миграции разрушают человеческий капитал Украины, а значит и основу для устойчивого развития», – говорится в справке.

Авторы документа отмечают, что главными причинами уменьшения рождаемости являются низкий уровень благосостояния, а также отсутствие возможности у женщин совмещать карьеру и воспитание детей.

Согласно отчету, уровень смертность в Украине один из самых высоких в Европе – около трети украинцев умирают до 65 лет. Это обусловлено распространенностью в Украине «поведения с высокой степенью риска» и неинфекционными болезнями.

Сейчас в пятая часть населения Украины это люди в возрасте старше 60 лет. По прогнозам экспертов их количество возрастет до трети населения уже к 2050 году. Тем самым еще больше нагрузив систему здравоохранения и увеличит расходы на выплаты пенсионерам.

Кроме того на сокращение населения влияет высокий уровень миграции – за пределами Украины находятся около 3 млн украинских работников, и их продолжает расти.

Как ранее сообщали Власти, население Китая превысило 1,4 млрд человек.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ООН, население, вымирание