В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 балов. Видео

В северной части Перу произошло мощное землетрясение.

Сумма нанесенного ущерба и количество пострадавших пока не сообщается



Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 28 ноября.

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Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 42 километрах к северо-западу от города Барранка, в котором проживает около 6 тысяч человек.

Первые толчки были зарегистрированы в 12:52 по Киеву. Источник землетрясения по данным геологов находился на глубине 112,5 километров под землей.

Сумма нанесенного ущерба и количество пострадавших пока не сообщается.

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По данным центра предупреждения цунами США (NWS), цунами в районе землетрясения не ожидается.

Как ранее сообщали Власти, в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: землетрясение, перу