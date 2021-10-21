В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 балов. Видео
В северной части Перу произошло мощное землетрясение.
Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 28 ноября.
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Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 42 километрах к северо-западу от города Барранка, в котором проживает около 6 тысяч человек.
Первые толчки были зарегистрированы в 12:52 по Киеву. Источник землетрясения по данным геологов находился на глубине 112,5 километров под землей.
Сумма нанесенного ущерба и количество пострадавших пока не сообщается.
По данным центра предупреждения цунами США (NWS), цунами в районе землетрясения не ожидается.
Как ранее сообщали Власти, в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.