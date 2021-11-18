В Ирак из Беларуси вылетел самолет с мигрантами

Еще один самолет с нелегальными мигрантами вылетел из Минска в Ирак.

Иракские нелегалы в аэропорту Минска



Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло минского аэропорта в воскресенье, 28 ноября.

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Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways, вмещающий в себе несколько сотен пассажиров, вылетел в ночь на воскресенье из Минска в Эрбиль (Ирак).

На борту самолета находилась группа иракских нелегальных мигрантов, однако, их количество точно не известно.

Еще несколько рейсов уже запланированы на 29 и 30 ноября. Вылет из Минска в Ирак будет проходить в 12:45 и в 13:45 соответственно.

Как ранее сообщали Власти, Ирак начал возвращать из Беларуси своих граждан-беженцев, которые пытались прорваться в Евросоюз через польскую границу.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Ирак, Минск, беларусь, самолет, мигрнаты