В Ирак из Беларуси вылетел самолет с мигрантами
Еще один самолет с нелегальными мигрантами вылетел из Минска в Ирак.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло минского аэропорта в воскресенье, 28 ноября.
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Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways, вмещающий в себе несколько сотен пассажиров, вылетел в ночь на воскресенье из Минска в Эрбиль (Ирак).
На борту самолета находилась группа иракских нелегальных мигрантов, однако, их количество точно не известно.
Еще несколько рейсов уже запланированы на 29 и 30 ноября. Вылет из Минска в Ирак будет проходить в 12:45 и в 13:45 соответственно.
Как ранее сообщали Власти, Ирак начал возвращать из Беларуси своих граждан-беженцев, которые пытались прорваться в Евросоюз через польскую границу.