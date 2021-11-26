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17:28 28 Ноября 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Госохрана уволила сотрудников, которые не сбили дрон журналистов возле госдачи с Зеленским и Ермаком

Из Управления государственной охраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией «Синегора», когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак.

Журналисты сняли с дрона госдачу Синегора

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в подкасте на «Украинской правде«.

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Он также предположил, что у истории с тайными полетами главы государства и его окружения в Гуту будет продолжение.

Журналист также сообщил, что в Управлении государственной охраны проходят расследования и проверки в  поисках его источников.

“Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над «Синегорой», над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили», – рассказал Ткач.

По его словам, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС.

Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

Как ранее сообщали Власти, по информации журналистов “Украинской правды”, президент Владимир Зеленский и сотрудники Офиса президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче в Карпатах, используя вертолеты ГСЧС для доставки гостей.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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