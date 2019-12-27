Бутусов выстрелил из гаубицы, ГБР открыло производство за развязывание войны: все реакции на скандал

27 ноября журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором он со словами «за каждую жертву советских репрессий по российским оккупантам — огонь» производит выстрел из гаубицы.

Бутусов сделал выстрел из гаубицы



Свой пост Бутусов выложил в День памяти жертв Голодомора. Позже он уточнил, что видео было снято давно на учениях подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

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“Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое слово ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами”, – подчеркнул Бутусов.

Однако вскоре после публикации пресс-служба ГБР сообщило, что открыто уголовное производство в отношении Бутусова по двум статьям.

Речь идет о статье 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Позже Бутусов заявил, что уголовные производства – это месть президента Зеленского “за свою позорную пресс-конференцию”.

“Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. То есть Майдан, захват Крыма, вторжение на Донбасс и восемь лет войны – это я все начал?” – написал журналист.

В Минобороны также публикацию Бутусова раскритиковали.

«На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших разведок о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений», – сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что публикация Бутусова может быть использован «как повод для усложнения ситуации в районах проведения ООС и для обвинений Украины в нарушении договоренностей по отводу оружия, в отсутствии контроля за оружием в войсках».

В свою очередь экс-министр МВД Арсен Аваков в Telegram назвал открытие уголовного производства идиотизмом и публичным акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть.

“Воскресные торопыги- підлабузники демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значение от самого президента идёт команда или от его посипак. Стыд и позор!”, – написал Аваков.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан иронично заметил, что “теперь так будет с каждым неугодным”.

Политик Анатолий Гриценко задался вопросом, неужели Бутусов страшнее Путина. Он также отметил, что журналисту не следовало было выкладывать видео, но реакция на это власти – перебор.

“Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны! А теперь внимание: против того, кто действительно планировал, готовил, развязывал и до сих пор ведет агрессивную войну – против Владимира Путина – государство Украина дело не возбуждало. Выводы сделайте сами”, – написал Гриценко.

Нардеп Алексей Гончаренко назвал преследование Бутусова сигнал, что “всех неудобных людей Банковая будет давить”.

По его словам, мотивом преследования стала пресс-конференция Зеленского, где произошла перепалка между главой государства и журналистом.

“Мотив здесь очевиден. В пятницу Зеленский хотел блистать и спасать рейтинг на пресс-конференции. К сожалению для него, туда пришли журналисты и всю гулянку обломали своими вопросами. Гута, Вагнергейт – тем хватило всем. Одним из гостей, «испортивших» бенефис Владимира Александровича, был Бутусов”, – написал нардеп.

Ранее Власти сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн и обвинил в зарабатывании на информации.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, Юрий Бутусов, ГБР