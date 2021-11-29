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10:10 29 Ноября 2021 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, а потом начался пожар

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября случился взрыв, а рано утром 29 ноячбря вспыхнул пожар.

Об этом сообщила пресс-служба электростанции. Информация о взрыве поступила спасателям в 22:12.

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Причина – разгерметизация экранной 6-милиметровой трубы на котле седьмого энергоблока.

Произошел выброс газопаровой смеси, ожоги получили два работника, они госпитализированы. Всего пострадали 5 человек.

Седьмой энергоблок вывели из эксплуатации, в работу ввели четвертый. Сейчас работает семь блоков, на работу станции остановка блока не повлияла, сообщили спасатели.

Позже, в ночь на 29 ноября, в 04:14, в Службу спасения поступило сообщение о том, что возник пожар на кровле над котлом в блоке № 8. Об этом сообщила Galka.

Спасатели выяснили, что возник пожар электрических кабелей на ферме кровли котельного отделения между 8 и 9 энергоблоками котлотурбинного цеха на площади 2 м.кв.

Огонь ликвидировали работники противопожарной дружины объекта до прибытия государственных пожарно-спасательных подразделений.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Станция работает в штатном режиме, на безопасность энергосистемы это событие не повлияло.

Ранее Власти сообщали, что во Львове в воскресенье, 21 ноября, прогремел взрыв на АО «Львовский химический завод», никто не пострадал.

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