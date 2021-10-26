В Кривом Роге пациент с COVID-19 выпал из окна больницы
Пациент с коронавирусом выпал их окна 8 этажа горбольницы в Кривом Роге.
Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.
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29 ноября в районе 8 утра в Кривом Роге под окнами городской больницы №16 был обнаружен труп 64-летнего мужчины. Как выяснилось далее, погибший был пациентом медицинского учреждения и проходил лечение от коронавируса.
Палата пациента находилась на 8 этаже здания, а на улице он оказался выпав из своего окна.
Информацию о произошедшем подтвердили в местном отделении полиции – тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
Как обычно, в таких ситуациях, полиция отрабатывает версии, как о самоубийстве, так и о несчастном случае или умышленном убийстве.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла.