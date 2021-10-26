В Кривом Роге пациент с COVID-19 выпал из окна больницы

Пациент с коронавирусом выпал их окна 8 этажа горбольницы в Кривом Роге.

Информацию о произошедшем подтвердили в местном отделении полиции



Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.

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29 ноября в районе 8 утра в Кривом Роге под окнами городской больницы №16 был обнаружен труп 64-летнего мужчины. Как выяснилось далее, погибший был пациентом медицинского учреждения и проходил лечение от коронавируса.

Палата пациента находилась на 8 этаже здания, а на улице он оказался выпав из своего окна.

Информацию о произошедшем подтвердили в местном отделении полиции – тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как обычно, в таких ситуациях, полиция отрабатывает версии, как о самоубийстве, так и о несчастном случае или умышленном убийстве.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: самоубийство, больница, кривой рог, пациент, коронавирус