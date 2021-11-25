ЕС дал Pfizer 100 дней на адаптацию вакцины к штамму Омикрон
Фармацевтическая компания Pfizer должна адаптировать свою вакцину от COVID-19 к новому штамму Омикрон в течении 100 дней.
Как сообщил Reuters, такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Она также уточнила, что Комиссия, которая стремится координировать ответные меры Европейского Союза на пандемию, в мае заключила третий контракт с BionTech / Pfizer на закупку до 1,8 миллиарда доз вакцины.
В этом договоре есть пункт о 100 днях на адаптацию препарата к новым мутациям коронавируса, которые могут быть устойчивыми к нему.
По словам политика, Европейскому союзу необходимо выиграть время, чтобы полностью оценить последствия нового варианта коронавируса Omicron и подготовиться, в частности, путем повышения уровня вакцинации.
Впервые обнаруженный в Южной Африке, этот вариант сейчас зафиксирован в странах ЕС: Бельгии, Дании, Германии, Италии и Нидерландах, а также в Австралии, Ботсване, Великобритании, Гонконге и Израиле.
«Мы знаем, что мы ведем гонку со временем… И ученым и производителям нужно две-три недели, чтобы получить полное представление о качестве мутаций этого варианта Омикрона», – сказала фон дер Ляйен.
Как ранее сообщали Власти, первый южноафриканский врач, который предупредил власти о пациентах с вариантом коронавируса Омикрона, Анжелика Кутзи заявила, что симптомы новой болезни необычны, но легки.