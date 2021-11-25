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12:12 29 Ноября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

ЕС дал Pfizer 100 дней на адаптацию вакцины к штамму Омикрон

Фармацевтическая компания Pfizer должна адаптировать свою вакцину от COVID-19 к новому штамму Омикрон в течении 100 дней.

Pfizer может адапировать своб вакцину

Как сообщил Reuters, такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она также уточнила, что Комиссия, которая стремится координировать ответные меры Европейского Союза на пандемию, в мае заключила третий контракт с BionTech / Pfizer на закупку до 1,8 миллиарда доз вакцины.

В этом договоре есть пункт о 100 днях на адаптацию препарата к новым мутациям коронавируса, которые могут быть устойчивыми к нему.

По словам политика, Европейскому союзу необходимо выиграть время, чтобы полностью оценить последствия нового варианта коронавируса Omicron и подготовиться, в частности, путем повышения уровня вакцинации.

Впервые обнаруженный в Южной Африке, этот вариант сейчас зафиксирован в странах ЕС: Бельгии, Дании, Германии, Италии и Нидерландах, а также в Австралии, Ботсване, Великобритании, Гонконге и Израиле.

«Мы знаем, что мы ведем гонку со временем… И ученым и производителям нужно две-три недели, чтобы получить полное представление о качестве мутаций этого варианта Омикрона», – сказала фон дер Ляйен.

Как ранее сообщали Власти, первый южноафриканский врач, который предупредил власти о пациентах с вариантом коронавируса Омикрона, Анжелика Кутзи заявила, что симптомы новой болезни необычны, но легки.

Немного об авторе
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Тэги: ес, вакцина, covid-19, Урсула фон дер Ляйен
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