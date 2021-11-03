В Киеве от COVID-19 умер 4-месячный малыш

В Киеве от последствий коронавирусной инфекции скончался мальчик в возрасте 4 месяца.

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса погибло 45 человека



Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко в Facebook.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, согласно обновленным данным по заболеванию COVID-19 в столице Украины, от коронавируса скончался 4-месячный мальчик. Кроме него, за прошедшие сутки в Киеве от коронавируса погибло 44 человека – 28 женщин от 50 до 93 лет и 16 мужчин от 47 до 86 лет.

Кличко сообщил, что за прошедшие сутки в Киеве выявили 431 новый случай заболевания коронавирусом, из них 33 ребенка до 16 дет. Всего, по состоянию на 29 ноября, в столице было зарегистрировано 297 173 случаев заболевания COVID-19.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом выявили в Святошинском (+98), Днепровском (+63) и в Соломенском (+57) районах Киева.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве от коронавируса умер 8-летний мальчик.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, ребенок, смертность, статистика, коронавирус