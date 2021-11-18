Турция готова стать посредником между Украиной и Россией, – Эрдоган
Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией ради достижения мира.
Об этом сообщило Hurriyet.
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«Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно что касается крымских татар. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным», – сказал Эрдоган.
По его словам, Турция заинтересована, чтобы в регионе установился мир.
«По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», – добавил он.
Ранее Власти сообщали, что лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану карту тюркского мира, в который включена значительная часть территории России.