Стильные, мощные и желанные: лучшие продукты Apple 2021 года

Хотя впереди еще целый месяц, можно начинать подводить итоги и определить главные достижения на мировом рынке технологии.

Хотя впереди еще целый месяц, можно начинать подводить итоги и определить главные достижения на мировом рынке технологии. Предлагаем вспомнить, какие продукты Apple произвели самый большой ажиотаж в 2021 году и стали самыми покупаемыми.

Делайте шикарные фото с iPhone 13

iPhone 13 получил абсолютно новый процессор и доработанную систему машинного обучения Neural Engine, способную обрабатывать 15,8 триллионов операций каждую секунду. Во многом за счет нее было улучшено программное обеспечение съемки и расширилась поддержка методов вычислительной фотографии. В комплексе с улучшенным камерным модулем (новые объективы и диафрагмы) смартфон позволяет заниматься фото и видео на профессиональном уровне. Вся линейка получила улучшения ночного и портретного режимов, следящий автофокус при смене объектов в видео, а во флагманских моделях теперь есть опция макросъемка с расстояния всего в 2 сантиметра. Также флагманы оснащены сканерами LiDAR, которые позволяют использовать элементы дополненной реальности в своем контенте и запускать приложения без подключения сторонних устройств (например, очков).

Получайте максимальную мощность и скорость с Макбук Про

В октябре корпорация презентовала Macbook Pro 16 и Macbook Pro 14. Эти ноутбуки Apple сразу стали самым желанным приобретением для профессиональных блогеров, видеомонтажеров, блогеров и геймеров. Благодаря мощной начинке – 8- или 10-ядерным чипсетам (зависит от комплектации), 32-ядерных графическим процессорам и системе машинного обучения Neural Engine они с легкостью справляются с самыми сложными задачами. Лэптопы получили улучшенные экраны – хотя они и созданы по старой технологии Liquid Retina XDR, но после обновлений все параметры стали гораздо выше. Также улучшилась встроенная видеокамера, которая обеспечит более комфортную видеосвязь, и автономное время работы компьютера. Что стало меньше, так это вес устройство, – но это преимущество, а не недостаток.

Ваш комфорт с новыми планшетами

Линейка планшетов Apple пополнилась сразу несколькими моделями, а самыми популярными стали iPad 10.2, iPad Pro 11 M1 и iPad Pro 12.9 M1. Главное преимущество iPad 10.2 – демократичная цена, он занял нишу бюджетных девайсов. Работает устройство на базе чипсета А13, получил неплохую основную и фронтальную камеру, поддерживает подключение полноразмерной клавиатуры и стилуса, с которым его можно использовать для рисования.

«Прошки» гораздо мощнее. Они работают на базе компьютерных процессоров – и это обуславливает их невероятные функциональные возможности. Их чипсеты – такие же, как в последних линейках моноблоков и ноутбуков. Поддержка Apple Pencil 2-го поколения с функцией распознавания рукописного текста поколения позволяет пользоваться устройством как профессиональным графическим планшетом, поэтому эту новинку покупают художники и аниматоры.

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