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Главная » Украина » Общество
15:39 29 Ноября 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Украина ужесточила правила въезда в связи с распространением штамма «Омикрон»

Минздрав ввел обязательную самоизоляцию для тех, кто вернулся из стран, где был обнаружен штамм «Омикрон».

Правительство рекомендует отложить поездки в указанные страны

Об этом сообщает Правительственный портал.

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В Украине введена обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, которые вернулись из стран, где были зарегистрированы вспышки нового штамма коронавируса «Омикрон».

Путешественники обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию в случае, если побывали в указанных странах более 7 дней.

Среди таких стран – Южно-Африканскяа Республика, Республика Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Королевство Лесото, Королевство Эсватини (бывший Свазиленд), Республика Мозамбик.

Правительство рекомендует отложить поездки в перечисленные страны.

«Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм», – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни единого случая заражения штаммом «Омикрон».

Тем не менее новый, более заразный штамм коронавируса уже обнаружен в таких странах, как Великобритания, Германия, ЮАР, Чехия, Бельгия, Израиль, Нидерланды, Китай.

Как ранее сообщали Власти, названы главные отличия штаммов коронавируса Дельта и Омикрон.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: карантин, правила въезда, штамм омикрон, самолизоляция
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