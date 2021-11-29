Украина ужесточила правила въезда в связи с распространением штамма «Омикрон»
Минздрав ввел обязательную самоизоляцию для тех, кто вернулся из стран, где был обнаружен штамм «Омикрон».
Об этом сообщает Правительственный портал.
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В Украине введена обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, которые вернулись из стран, где были зарегистрированы вспышки нового штамма коронавируса «Омикрон».
Путешественники обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию в случае, если побывали в указанных странах более 7 дней.
Среди таких стран – Южно-Африканскяа Республика, Республика Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Королевство Лесото, Королевство Эсватини (бывший Свазиленд), Республика Мозамбик.
Правительство рекомендует отложить поездки в перечисленные страны.
«Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм», – отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В настоящее время в Украине не зарегистрировано ни единого случая заражения штаммом «Омикрон».
Тем не менее новый, более заразный штамм коронавируса уже обнаружен в таких странах, как Великобритания, Германия, ЮАР, Чехия, Бельгия, Израиль, Нидерланды, Китай.
Как ранее сообщали Власти, названы главные отличия штаммов коронавируса Дельта и Омикрон.