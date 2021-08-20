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Главная » Украина » Общество
16:36 29 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

В “Дія” теперь можно оформить пенсии и субсидии: как это сделать

Министерство цифровизации презентовало новые услуги на портале «Дія».

Минцифры презентовали программу доступности и безбарьерности, которая поможет сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев

Об этом сообщает Министерство цифровизации в Telegram.

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Министерство цифровизации презентовало новые социальные услуги на государственном портале и приложении «Дія». Среди них – оформление субсидии и пенсии в режиме онлайн за несколько кликов.

Какие новые услуги доступны на портале «Дія»:

  • Оформление субсидий.
  • Назначение и переоформление пенсий.
  • Оформление справок ОК-5, ОК-7 – выписки из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера.

Благодаря реализации услуг в режиме онлайн, оформление необходимых документов занимает минимальное время, которое в основном уйдет на заполнение соответствующих форм. После чего, необходимая справка сформируется и поступит на электронную почту пользователя.

Кроме этого, Минцифры презентовали программу доступности и безбарьерности, которая поможет сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, для людей с инвалидностью и людей пожилого возраста.

Как ранее сообщали Власти, украинцы теперь смогут зарегистрировать свое место жительства в режиме онлайн.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пенсия, субсидия, услуги, Дія, минцифры
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