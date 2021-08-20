В “Дія” теперь можно оформить пенсии и субсидии: как это сделать
Министерство цифровизации презентовало новые услуги на портале «Дія».
Об этом сообщает Министерство цифровизации в Telegram.
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Министерство цифровизации презентовало новые социальные услуги на государственном портале и приложении «Дія». Среди них – оформление субсидии и пенсии в режиме онлайн за несколько кликов.
Какие новые услуги доступны на портале «Дія»:
- Оформление субсидий.
- Назначение и переоформление пенсий.
- Оформление справок ОК-5, ОК-7 – выписки из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера.
Благодаря реализации услуг в режиме онлайн, оформление необходимых документов занимает минимальное время, которое в основном уйдет на заполнение соответствующих форм. После чего, необходимая справка сформируется и поступит на электронную почту пользователя.
Кроме этого, Минцифры презентовали программу доступности и безбарьерности, которая поможет сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, для людей с инвалидностью и людей пожилого возраста.
Как ранее сообщали Власти, украинцы теперь смогут зарегистрировать свое место жительства в режиме онлайн.