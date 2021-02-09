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16:47 29 Ноября 2021 Просмотров 108   КомментариевКомментарии

В Черниговской области на охоте застрелили полицейского

На охоте застрелили полицейского Черниговского районного управления полиции.

Стрелявший 39-летний товарищ погибшего, пытался застрелить животное, но случайно попал в полицейского

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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Сегодня, 29 ноября примерно в 4 часа утра в Черниговской области скончался 37-летний полицейский Черниговского районного управления полиции.

Погибший занимал должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции.

Днем ранее, 28 ноября, он получил огнестрельное ранение во время охоты, на которую отправился вместе с тремя товарищами. В этот момент он находился вне службы и был в гражданской одежде.

Сообщается, что стрелявший 39-летний товарищ погибшего, пытался застрелить животное, но случайно попал в полицейского.

Открыто уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности, продолжается расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщали Власти, в России пьяный охотник застрелил генерала ФСИН.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, охота, стрельба, Черниговская область
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