В Черниговской области на охоте застрелили полицейского
На охоте застрелили полицейского Черниговского районного управления полиции.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
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Сегодня, 29 ноября примерно в 4 часа утра в Черниговской области скончался 37-летний полицейский Черниговского районного управления полиции.
Погибший занимал должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции.
Днем ранее, 28 ноября, он получил огнестрельное ранение во время охоты, на которую отправился вместе с тремя товарищами. В этот момент он находился вне службы и был в гражданской одежде.
Сообщается, что стрелявший 39-летний товарищ погибшего, пытался застрелить животное, но случайно попал в полицейского.
Открыто уголовное производство по статье об убийстве по неосторожности, продолжается расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как ранее сообщали Власти, в России пьяный охотник застрелил генерала ФСИН.