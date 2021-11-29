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Главная » Мир » Общество
23:19 29 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бельгийский город будет давать детям деньги за то, что они добираются до школы пешком или на велосипеде

Мэрия бельгийского Генка хочет мотивировать молодых горожан к отказу от использования неэкологичного транспорта в будущем и внести вклад в общую экологическую цель Евросоюза.

В школу на велосипеде!

Виртуальную валюту получат те, кто добирается до школы пешком или на велосипеде. Эти деньги можно будет потратить на оплату абонемента в библиотеку, бассейн или спортивную секцию, пишет «Европульс».

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Перемещения школьников будут фиксировать прикрепленные к рюкзаком датчики с функцией отслеживания скорости, которые планируют выдать ученикам, для  анализа информации, каким способом ребенок добрался до школы. Чем длиннее пройденного расстояние, тем больше виртуальных денег получит школьник.

Так, мэрия Генка мотивирует молодежь отказаться от автомобилей в пользу экологичного транспорта.

Кроме того, с помощью нового проекта город собирается внести вклад в общую цель Евросоюза, который планирует добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Ранее Власти писали, что чиновники испанского Сантандера дадут денег жителям на покупку электровелосипедов.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: деньги за поездку на велосипеде, бельгийский Генк, нулевой уровень выбросов
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