Россия отправила на Донбасс новую группу саперов и диверсантов
РФ продолжает направлять в ЛНР и ДНР кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
По информации ведомства, 22 ноября 2021 года в силовые структуры самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли 1 и 2 армейские корпусы вместе с комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ во главе с командующим.
Комиссия проверяет численность военных и их наличие на местах несения службы, а также контролирует ход проведения учений с привлечением мобилизационного резерва и подразделений силовых структур так называемых ЛНР и ДНР.
Кроме того, командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы различных специализаций.
Так, на прошлой неделе на территорию оккупированной Донецкой и Луганской области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.
Сообщается, что противник проводит разведывательно-диверсионные мероприятия и активное минирование местности.
Как ранее сообщали Власти, на оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных из России.