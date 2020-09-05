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17:35 29 Ноября 2021 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Россия отправила на Донбасс новую группу саперов и диверсантов

РФ продолжает направлять в ЛНР и ДНР кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы.

На прошлой неделе на территорию оккупированной Донецкой и Луганской области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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По информации ведомства, 22 ноября 2021 года в силовые структуры самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли 1 и 2 армейские корпусы вместе с комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ во главе с командующим.

Комиссия проверяет численность военных и их наличие на местах несения службы, а также контролирует ход проведения учений с привлечением мобилизационного резерва и подразделений силовых структур так называемых ЛНР и ДНР.

Кроме того, командование ВС РФ продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы различных специализаций.

Так, на прошлой неделе на территорию оккупированной Донецкой и Луганской области прибыла очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.

Сообщается, что противник проводит разведывательно-диверсионные мероприятия и активное минирование местности.

Как ранее сообщали Власти, на оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных из России.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Донбасс, военные, ДНР, ЛНР
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