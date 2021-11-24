Россия испытала в Белом море гиперзвуковую ракету. Видео

В России фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км.

Ракета способна преодолеть 1000 километров



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена», – сообщили военные.

Также в минобороны уточнили, что для обеспечения стрельб закрыли акваторию надводными кораблями и морской авиацией Северного флота.

Запуск стал последним в серии испытаний «Циркона», который должен поступить в эксплуатацию в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин ранее хвастался, что «Циркон» сможет летать со скоростью в девять раз больше скорости звука и преодолевать расстояние в 1 000 километров.

“Циркон” предназначен для вооружения российских крейсеров, фрегатов и подводных лодок. Это одна из нескольких гиперзвуковых ракет, которые разрабатываются в России.

Ранее Власти писали, что в Китае разработали и успешно испытали сверхзвуковой аппарат для запуска ракет, которые после отделения разгоняются в пять раз быстрее скорости звука.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия, оружие, ракета