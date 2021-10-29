Суд отказал избирать меру пресечения для Рубана и Савченко и вернул обвинительный акт прокурору

После двух лет подготовительных заседаний суд отказал в избрании меры пресечения экс-нардепу Надежде Савченко и главе организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, которых обвиняли в терроризме.

В течении двух лет в суде проходили подготовительные заседания по делу



Об этом сообщила “Страна”. Также суд вернул обвинительный акт прокурору.

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Об этом сообщил журналистам адвокат обвиняемых Александр Тананакин.

«Дело Савченко-Рубана не то чтобы развалилось – оно и не склеивалось. Оно развалилось ещё в самом начале. Сегодня суд вернул обвинительный акт прокурору», – сказал он.

По словам адвоката, теперь прокурор может либо устранить недостатки в обвинительном акте и вручить заново, либо ничего с ним не делать.

Тананакин объяснил судейское решение тем, что обвинительный акт не соответствует закону. описаны

“А обстоятельства дела, которые там описаны просто не вписываются в реальность – они взаимоисключающее и абсурдные», – подчеркнул адвокат.

Он не исключает, что прокурор подаст апелляцию на это решение. Но даже если так, вряд ли удастся привлечь к ответственности Савченко и Рубана за якобы подготовку теракта.

Судебное решение на своей странице в Facebook также прокомментировала Надежда Савченко.

«Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана «в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру», возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано!», – написала она.

Ранее Власти писали, что Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение по делу об использовании поддельного COVID-сертификата.

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