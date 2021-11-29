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Главная » Мир » Наука и Техника
03:13 30 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Японии вакцинированные обезьяны полностью победили ВИЧ

Вакцина, которую разработали японские ученые, уничтожила ВИЧ в теле подопытной обезьяны.

Вакцина уничтожила ВИЧ в теле обезьян

Об этом сообщило NHK. Исследование проходило в Японском национальном институте биомедицинских инноваций, здоровья и питания.

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Исследователи сначала вакцинировали макак, а затем ввели им ВИЧ.

По информации ученых, заразились четыре из семи обезьян, однако позднее в их организмах вирус перестал обнаруживаться.

Исследователи предположили, что в организме этих животных иммунная реакция, стимулированная вакциной, привела к исчезновению ВИЧ.

К клиническим испытаниям с участием людей ученые планируют приступить примерно через пять лет.

Ученые вакцинировали семь обезьян

Ученые вакцинировали семь обезьян

Ранее Власти сообщали, что ученые из Массачусетса обнаружили второго человека в мире, который избавился от ВИЧ без лекарств или трансплантации костного мозга.

Немного об авторе
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Тэги: Япония, ВИЧ
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