В Японии вакцинированные обезьяны полностью победили ВИЧ
Вакцина, которую разработали японские ученые, уничтожила ВИЧ в теле подопытной обезьяны.
Об этом сообщило NHK. Исследование проходило в Японском национальном институте биомедицинских инноваций, здоровья и питания.
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Исследователи сначала вакцинировали макак, а затем ввели им ВИЧ.
По информации ученых, заразились четыре из семи обезьян, однако позднее в их организмах вирус перестал обнаруживаться.
Исследователи предположили, что в организме этих животных иммунная реакция, стимулированная вакциной, привела к исчезновению ВИЧ.
К клиническим испытаниям с участием людей ученые планируют приступить примерно через пять лет.
Ранее Власти сообщали, что ученые из Массачусетса обнаружили второго человека в мире, который избавился от ВИЧ без лекарств или трансплантации костного мозга.