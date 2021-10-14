В ночнушке с Николаем II: Поклонская показала видео своего утра в Кабо-Верде
Посол России в Кабо-Верде, экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская выложила видео о том, как начинается ее выходной день в островном государстве.
Видеоролик она выложила в Instagram. «Вот так проходит мое выходное утро»? – подписала Поклонская видео.
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На кадрах видно, как женщина неспешно просыпается и встает с кровати в шелковой ночнушке, потягивается, рассматривает пейзаж за окном, чистит зубы и поправляет прическу перед зеркалом.
Затем Поклонская готовит кофе в кофемашине «Delonghi». Напиток наливается в чашку с рождественской тематикой.
В интерьере огромного дома мелькают иконы и портреты Николая II.
Ранее Власти писали, что МИД Украины поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности экс-прокурора оккупированного Крыма и бывшего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.