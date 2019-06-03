Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

Зеленский подписал указ об увольнении Руснака



Текст указа опубликован на сайте Офиса главы государства. Причины увольнения не названы.

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Напомним, Зеленский назначил Руснака начальником контрразведки СБУ в сентябре 2019 года. В 2020 году президент присвоил ему военное звание генерал-майора СБУ.

Кроме того, на пресс-марафоне 26 ноября Зеленский заявил, что ему «стыдно» за то, как украинская контрразведка оказалась не готовой и недостаточно профессиональной во время операции по задержанию “вагнеровцев”.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбу «бизнесменом», который построил себе дом за 11 млн.

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Тэги: СБУ, Владимир Зеленский