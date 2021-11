Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»: на сцене он рассказал о Левандовском

Итоги голосования с баллами, которые набрали топ-5 претендентов, опубликовал в Twitter французский журналист Ромен Колле-Годен.

Месси опередил своего главного конкурента – нападающего немецкой «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского – на 33 балла.

Месси набрал 613 баллов, Левандовский – 580.

За ними идут полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо – 460 баллов, форвард испанского «Реала» Карим Бензема (239) и хавбек «Челси» Нголо Канте (186).

После вручения награды Месси упомянул на сцене Левандовского.

Leo Messi: "I would like to mention Robert Lewandowski, it’s been a real honour to compete with you. Everyone knows and we agree that you were the winner last year. I think France Football should award you your 2020 Ballon d’Or – you deserve it and you should have it at home"

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2021