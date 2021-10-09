Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»: на сцене он рассказал о Левандовском
Форвард французского клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз
Итоги голосования с баллами, которые набрали топ-5 претендентов, опубликовал в Twitter французский журналист Ромен Колле-Годен.
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Месси опередил своего главного конкурента – нападающего немецкой «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского – на 33 балла.
Месси набрал 613 баллов, Левандовский – 580.
За ними идут полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо – 460 баллов, форвард испанского «Реала» Карим Бензема (239) и хавбек «Челси» Нголо Канте (186).
После вручения награды Месси упомянул на сцене Левандовского.
Leo Messi: "I would like to mention Robert Lewandowski, it’s been a real honour to compete with you. Everyone knows and we agree that you were the winner last year. I think France Football should award you your 2020 Ballon d’Or – you deserve it and you should have it at home"
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2021
«Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», – сказал Месси.
Quelle soirée pour#BallonDor pic.twitter.com/XrhrOwWswO
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021
Как сообщали Власти, Месси побил рекорд Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории всех футболистов южноамериканских сборных.