Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»: на сцене он рассказал о Левандовском

Форвард французского клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз

Месси опередил Левандовского на 33 балла



Итоги голосования с баллами, которые набрали топ-5 претендентов, опубликовал в Twitter французский журналист Ромен Колле-Годен.

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Месси опередил своего главного конкурента – нападающего немецкой «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского – на 33 балла.

Месси набрал 613 баллов, Левандовский – 580.

За ними идут полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо – 460 баллов, форвард испанского «Реала» Карим Бензема (239) и хавбек «Челси» Нголо Канте (186).

После вручения награды Месси упомянул на сцене Левандовского.

Leo Messi: "I would like to mention Robert Lewandowski, it’s been a real honour to compete with you. Everyone knows and we agree that you were the winner last year. I think France Football should award you your 2020 Ballon d’Or – you deserve it and you should have it at home" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2021

«Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», – сказал Месси.

Как сообщали Власти, Месси побил рекорд Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории всех футболистов южноамериканских сборных.

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