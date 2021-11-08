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Главная » Мир » Общество
08:28 30 Ноября 2021 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

В США всех взрослых обязали сделать бустерную прививку от COVID-19

Все американцы старше 18 должны пройти ревакцинацию через полгода после вакцинации Pfizer или Moderna.

Всем гражданам США от 18 лет рекомендована ревакцинация через 6 месяцев после первоначальной вакцинации Pfizer или Moderna и через 2 месяца после первоначальной вакцинации Johnson&Johnson.

Об этом говорится в заявлении директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктора Рошель Валенски, опубликованном на сайте организации.

Недавнее появление нового штамма коронавируса еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустерной вакцинации и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19, говорится в заявлении.

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«Я настоятельно рекомендую 47 миллионам взрослых, которые еще не вакцинированы, как можно скорее пройти вакцинацию, а также вакцинировать детей и подростков в своих семьях, потому что сильный иммунитет, скорее всего, предотвратит серьезные заболевания», – отметила доктор Валенски.

Чтобы остановить распространение COVID-19, она призвала «следовать известным профилактическим стратегиям».

После выявления нового штамма COVID-19, которому присвоили название «Омикрон», производители заявили о начале испытаний новых вакцин. Новый штамм коронавируса может оказаться устойчивым к разработанным ранее вакцинам.

Ранее Власти писали, что в США начали кампанию бустерной вакцинации пожилых людей и других категорий граждан, входящих в группы риска.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, вакцинация, бустерная вакцинация
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