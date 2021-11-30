В Австрии собираются штрафовать за отказ от вакцинации

Австрийское правительство предлагает ввести суровое наказание за отказ от вакцинации против COVID-19.

С февраля 2022 года отказавшимся от прививок грозит штраф в размере 3600 евро.



Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на проект нового закона.

О законопроекте будет объявлено на следующей неделе, однако уже сейчас в СМИ попал его черновой вариант.

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Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан от COVID-19. С февраля 2022 года отказавшимся от прививок грозит штраф в размере 3600 евро. Если человек дважды проигнорирует уведомления властей о необходимости сделать прививку, то штраф увеличивается до 7200 евро. В случае невыплаты штрафа – заключение в тюрьму на четыре месяца.

Вакцинироваться, согласно законопроекту, будут обязаны все проживающие в Австрии, в том числе те, кто имеет вид на жительство. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания, а также беременных и детей до 12 лет.

В Австрии на данный момент полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 65,56% населения страны.

Ранее Власти писали, что Австрия первой в Европе объявила вакцинацию против COVID-19 обязательной.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: штраф, австрия, вакцинация