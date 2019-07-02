Мировые державы возобновили переговоры по ядерному соглашению с Ираном

В понедельник в австрийской столице собрались представители Ирана, Китая, Франции, Германии, Великобритании и России.

Дипломаты провели первые за пять месяцев переговоры



Об этом сообщает Al Jazeera.

Дипломаты провели первые за пять месяцев переговоры в стремлении возобновить действие соглашения 2015 года.

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Переговоры проходят без участия США. В 2018 году тогдашний американский президент Дональд Трамп вышел из соглашения, что вызвало возмущение Ирана и встревожило остальные страны, подписавшие соглашение: Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию.

После начала нового раунда переговоров все участники выразили сдержанный оптимизм.

«Я очень позитивно оценивают то, что я видел сегодня», – сказал после встречи глава делегации ЕС Энрике Мора.

Представитель Ирана Али Багери Кани подчеркнул, что Иран настроен на достижение «справедливого соглашения», которое обеспечило бы законные интересы его страны.

Иран прежде всего хочет, чтобы были «отменены незаконные и бесчеловечные санкции», наложенные на него в 2018 году после выхода из соглашения США.

Это уже седьмой раунд переговоров по возобновлению соглашения, в соответствии с которым Иран должен ограничить программу обогащения урана в обмен на смягчение экономических санкций со стороны США, ЕС и ООН.

Ранее Власти писали, что США объявили о восстановлении санкций против Ирана.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Иран, переговоры, ядерная сделка