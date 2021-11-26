НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
11:41 30 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Пили и развлекались: в Великобритании люди три дня вынужденно прожили в занесенном снегом пабе

Из-за сильного снегопада 61 человек застрял в Tan Hill Inn, расположенном в национальном парке Йоркшир-Дейлс.

Посетители провели в заведении трое суток, пока до места не добрались спасатели.

Об этом сообщает BBC News.

В пятницу, 26 ноября, здесь проходил концерт из песен группы Oasis. Около четырех десятков человек заранее забронировали номера в гостинице, остальные просто заехали выпить пива и послушать музыку.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Тем временем на Йоркшир обрушилась снежная буря. Все дороги засыпало метровым слоем снега, кое-где были оборваны линии электропередачи. В результате сотрудники заведения, посетители, а также музыканты группы вынуждены были задержаться в пабе еще на некоторое время – как оказалось, на трое суток.

Часть посетителей разместилась в заранее забронированных номерах, остальные, включая музыкантов, разбили лагерь прямо в пабе.

Чтобы гости не скучали, менеджер паба Никола Таунсенд организовала для них целую программу развлечений – они лепили снеговиков, катались на санках, играли в настольные игры, проводили викторины, пели в караоке.

Один из гостей сказал, что атмосфера в заведении была очень хорошей во многом благодаря большому количеству пива. А одна женщина призналась, что после трех дней, проведенных в такой замечательной компании, даже не хочет уезжать домой.

Гости развлекались, как умели.

Ранее Власти писали, что в начале ноября небывалая снежная буря парализовали часть Китая.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, снегопад, паб
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.11.2021 10:51
Великобритания приостановила рейсы из Африки из-за нового штамма COVID-19
ТОР
25.11.2021 06:51
В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: три десятка погибших
ТОР
24.11.2021 07:22
Хвалил мир Свинки Пеппы и подражал реву автомобиля: выступление Бориса Джонсона озадачило англичан
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com