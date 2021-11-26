Пили и развлекались: в Великобритании люди три дня вынужденно прожили в занесенном снегом пабе

Из-за сильного снегопада 61 человек застрял в Tan Hill Inn, расположенном в национальном парке Йоркшир-Дейлс.

Посетители провели в заведении трое суток, пока до места не добрались спасатели.



Об этом сообщает BBC News.

В пятницу, 26 ноября, здесь проходил концерт из песен группы Oasis. Около четырех десятков человек заранее забронировали номера в гостинице, остальные просто заехали выпить пива и послушать музыку.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Тем временем на Йоркшир обрушилась снежная буря. Все дороги засыпало метровым слоем снега, кое-где были оборваны линии электропередачи. В результате сотрудники заведения, посетители, а также музыканты группы вынуждены были задержаться в пабе еще на некоторое время – как оказалось, на трое суток.

Часть посетителей разместилась в заранее забронированных номерах, остальные, включая музыкантов, разбили лагерь прямо в пабе.

Чтобы гости не скучали, менеджер паба Никола Таунсенд организовала для них целую программу развлечений – они лепили снеговиков, катались на санках, играли в настольные игры, проводили викторины, пели в караоке.

Один из гостей сказал, что атмосфера в заведении была очень хорошей во многом благодаря большому количеству пива. А одна женщина призналась, что после трех дней, проведенных в такой замечательной компании, даже не хочет уезжать домой.

Ранее Власти писали, что в начале ноября небывалая снежная буря парализовали часть Китая.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, снегопад, паб