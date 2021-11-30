Рада проголосовала за промежуточный отчет ВСК по «вагнеровцам»: что будет дальше

Верховная рада приняла промежуточный отчет временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва спецоперации по задержанию боевиков XDR Вагнера, которые воевали на Донбассе против Украины.

Отчет поддержали 212 "слуг"



«За» – 251 депутат, из них – 212 «слуг», 17 – «Довіра,» 14 – «За майбутнє», 5 внефракционных и 3 – «Батькивщина».

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Промежуточний отчет подтверждает факт проведения спецоперации украинскими спецслужбами. Но из него непонятно, кто и по каким мотивам отменил или перенёс операцию.

Теперь промежуточный отчет направят в Офис генпрокурора, Службу безопасности Украины и Госбюро расследований для «рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования».

Как сообщали Власти, отчет ВСК был обнародован в понедельник, 15 ноября. Комиссия отметила, что термина «спецоперация» не существует, есть «специальное (активное) мероприятие». Главное управление разведки Министерства обороны проводила это мероприятие в отношении боевиков с первой половины 2018 года до начала июля 2020 года.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Верховная Рада, вск, Вагнергейт, вагнеровці