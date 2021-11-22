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Главная » Украина » Экономика
12:28 30 Ноября 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью провакцинированные от COVID-19, можно в течении 4 месяцев после поступления средств.

Деньги можно потратить в течении 4 месяцев

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.

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За полученную тысячу граждане смогут:

  • купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

  • посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,

  • купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

«В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству», – сообщила Новикова.

Ранее Власти сообщали, что тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить всем привитым двумя дозами вакцины от CVID-19, нельзя будет получить наличными или на карту.

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Тэги: тысяча Зеленского
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