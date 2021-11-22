Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию
Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью провакцинированные от COVID-19, можно в течении 4 месяцев после поступления средств.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова. Программа стартует 19 декабря и продлится в течение следующего года.
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За полученную тысячу граждане смогут:
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купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
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посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
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купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
«В случае неиспользования, сумма будет возвращена государству», – сообщила Новикова.
Ранее Власти сообщали, что тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал выплатить всем привитым двумя дозами вакцины от CVID-19, нельзя будет получить наличными или на карту.