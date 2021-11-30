Запад и его адепты наращивают критику Зе-команды по самым разным направлениям: от коррупции, кумовства до избирательной борьбы со своими внутренними оппонентами и промахов на внешней арене.

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов считает, что Запад делает имидж Зеленского все более токсичным, лишая его политических перспектив.

Запад и его адепты наращивают критику Зе-команды по самым разным направлениям: от коррупции, кумовства до избирательной борьбы со своими внутренними оппонентами и промахов на внешней арене.

Уже более почти 2 месяца муссируется офшорный скандал: в “досье Пандоры” мало того, что указано как Зеленский недоплачивал налоги, так еще основной акцент сделан на связях с Игорем Коломойским — мол через офшор президента отмывались деньги днепропетровского олигарха, восприятия которого для Запада весьма негативно. Ведь только штаты обвиняют последнего в незаконном выводе 5,5 млрд долларов через “Приватбанк”.

Не зря материал “Радио свобода” о том, как “Нафтогаз” подарит Коломойскому почти 3,5 млрд долларов в связи с хозяйственным спором середины 2000-х практически совпал с разгромном разбором политики деолигархизации от американского аналитического центра Atlantic Council. Эксперты выразили недовольство лоббированием Банковой интересов Коломойского и потребовали принять реальные меры по ликвидации коррупции, отстранении олигархии от государственного управления.

Запад прекрасно осознает, что “деолигархизация” в нынешнем виде дает Зеленскому практически неограниченную власть, выражающуюся в возможности сомнительных с точки зрения конституционности санкций СНБО. Однако формирования диктатуры зарубежные партнеры не допустят — не для того велась работа по созданию системы сдержек и противовесов в виде антикоррупционных органов, а также шаги по переформатирования судебной системы, которую должны, по сути, вывести из подчинения президентской вертикали.

Активизируется развенчание мифа, что Зеленский — политик, стремящийся жить в иной системе координат, свободной от коррупции и кумовства. В финансируемых Западом медиа масса материалов о коррупции на “Большом строительстве”.

Недавно Денис Бигус в своем материале прошелся по стремлению гаранта Конституции ставить на государственные должности людей по признаку родственных связей либо выходцами из “Квартала 95”. Таковых только в первый год правления насчитывалось 30 человек.

Конечно, подобный подход не имеет ничего общего с разрывом с укоренившейся в украинской политике традиций кумовства, хотя во время предвыборной кампании неоднократно заявлялось, что главным критерием в отборе чиновников будет профессионализм и отсутствие коррупционного бэкграунда.

Еще одним негативным для Банковой аспектом, который негативно скажется на репутации Украины является невыплата правительством ахметовскому ДТЭК своих обязательств по так называемому “зеленому тарифу”.

3 ноября системный оператор “Укрэнерго” разместил под госгарантии еврооблигации на 825 миллионов долларов. Деньги от еврооблигаций были конвертированы в гривну и 12 ноября “Укрэнерго” перечислило “Гарантированному покупателю” более 19 миллиардов гривен для расчётов с производителями “зеленой энергетики”.

Впрочем, в последний момент по представлению премьера Шмыгаля 3 млрд. грн, полагающиеся ДТЭК, остались на счетах “гарантированного покупателя”. Однако нюанс в том, что соответствующие обязательства о выплатах государство имеет перед МВФ, а “зеленые” евробонды привязаны к Лондонской финансовой бирже и попадают под юрисдикцию английского права, включая уголовное. И теперь, когда юристы пострадавшей стороны уже сообщили в Лондон о действиях власти, они имеют огромные шансы взыскать не только долг, но и солидный штраф.

Возможно, чиновники, причастные к этому будут приравнены чуть ли не к мошенникам, а инвестиционная привлекательность стран получит новый урон, ибо нельзя настолько плевать на международные обязательства.

В последнее время топ-темой, обсуждающейся в СМИ, является расследование Bellingcat по поводу спецоперации с “вагнеровцами”. Хотя прямых слов об измене Зеленского и его окружения в тексте доклада нет, все равно ее провал на Западе воспринимается как “зрада”, которую “патриотическая” оппозиция Зе-команде поднимет на щит.

Общий информационный фон для власти резко негативный и эта тема, похоже, далеко не исчерпана. Ибо участник группы Христо Гроздев назвал сокрытие информации “преступлением, не имеющим оправдания”, значит догонять Офис президента данным аспектом продолжат.

Причем “вагнергейт” каким-то ключевым моментом в негативном восприятии Зеленского Западом не назовешь. Однако он является дополнительным штрихом в копилку токсичности его имиджа, который планомерно развивается.

Здесь в контексте можно провести аналогию со скандалом о нелегальной продаже Ираку систем “Кольчуга” при Кучме. Речь тогда шла не о признании Кучмы нелегитимным, конечно, Запад продолжал контакты со вторым президентом Украины. Но после “кассетного скандала”, разгона акций оппозиции это стало фактором, сделавшим тогдашнего правителя нерукопожатным.

Количество кейсов, представляющих Зеленского и Ко в максимально невыгодном свете как людей, с которыми невозможно иметь плодотворное сотрудничество, нарастает и со временем оно перейдет в качество, отразившись на внутренней легитимности, поставив крест на дальнейших политических перспективах.