В Украине проведут перепись с помощью компании Apple
К переписи населения в Украине министерство цифровой трансформации привлечет американскую компанию Apple.
Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись при поддержке IT-гиганта.
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По словам главы государства, Минцифра и Apple подписали Меморандум о взаимопонимании.
Он подчеркнул, что цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.
Украина будет арендовать оборудование Apple для обеспечения процедуры переписи, которую планируется провести в 2023 году. Аналогичным образом поступали в США во время переписи в 2020 году.
Напомним, согласно проекту государственного бюджета на 2022 год, на подготовку ко Всеукраинской переписи населения выделено 400 миллионов гривен.