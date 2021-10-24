В Украине проведут перепись с помощью компании Apple

К переписи населения в Украине министерство цифровой трансформации привлечет американскую компанию Apple.

Зеленский сообщил о договоренности с Apple



Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись при поддержке IT-гиганта.

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По словам главы государства, Минцифра и Apple подписали Меморандум о взаимопонимании.

Он подчеркнул, что цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.

Украина будет арендовать оборудование Apple для обеспечения процедуры переписи, которую планируется провести в 2023 году. Аналогичным образом поступали в США во время переписи в 2020 году.

Напомним, согласно проекту государственного бюджета на 2022 год, на подготовку ко Всеукраинской переписи населения выделено 400 миллионов гривен.

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Тэги: Apple, перепись населения