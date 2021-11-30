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15:41 30 Ноября 2021 132 Комментарии
Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил новым начальником контрразведки СБУ Александра Поклада.
Зеленский подписал Указ №606/2021
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
«Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в указе президента под №606/2021.
Также президент назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им был назначен Илья Витюк.
Ранее Власти сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.
Тэги: СБУ, Владимир Зеленский
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