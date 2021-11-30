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15:41 30 Ноября 2021 Просмотров 132   КомментариевКомментарии

Зеленский назначил нового главу контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил новым начальником контрразведки СБУ Александра Поклада.

Зеленский подписал Указ №606/2021

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в указе президента под №606/2021.

Также президент назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им был назначен Илья Витюк.

Ранее Власти сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: СБУ, Владимир Зеленский
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