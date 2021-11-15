НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
16:08 30 Ноября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Лукашенко предложит Путину разместить в Беларуси ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может попросить разместить на территории страны российское ядерное оружие.

Лукашенко дал интервью российскому пропагандисту Киселеву

Свою идею диктатор озвучил в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Тот коснулся темы возможного размещения ядерного оружия НАТО в Польше.

«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что речь идет о том оружии, которое будет наиболее эффективно «при таком соприкосновении».

Как сообщали Власти глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить ядерные боеголовки в странах Восточной Европы, если Германия откажется от ядерных ракет США.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: беларусь, ядерное оружие, Александр Лукашенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
15.11.2021 10:43
Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен
ТОР
15.11.2021 01:12
Лукашенко попросил Путина разместить несколько дивизионов «Искандер» на границе с Украиной
ТОР
11.11.2021 14:48
Перекроем газ и дороги: Лукашенко пригрозил “безголовым мерзавцам” из ЕС
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

06:09 Украина

Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

04:48 Мир

Скандального нардепа засекли на авто, которое не продают в Украине: на нем были номера другой машины

17:05 Украина

Под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб: трое погибших

13:38 Украина

В Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие. Видео

12:05 Украина

В Киеве зафиксировали рекордное превышение скорости водителем

11:53 Украина

Врач из ЮАР описала главные симптомы коронавируса Омикрон

11:33 Мир

Украина – вторая в мире по смертности от COVID-19

08:07 Украина

В Японии раздадут гражданам $15,8 млрд из-за COVID-19

07:35 Мир

В немецком аэропорту профессор медицины делал прививки самодельной вакциной от COVID-19

07:14 Мир

Новости | NetGameSlots.com