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16:08 30 Ноября 2021 43 Комментарии
Лукашенко предложит Путину разместить в Беларуси ядерное оружие
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может попросить разместить на территории страны российское ядерное оружие.
Лукашенко дал интервью российскому пропагандисту Киселеву
Свою идею диктатор озвучил в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.
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Тот коснулся темы возможного размещения ядерного оружия НАТО в Польше.
«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что речь идет о том оружии, которое будет наиболее эффективно «при таком соприкосновении».
Как сообщали Власти глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить ядерные боеголовки в странах Восточной Европы, если Германия откажется от ядерных ракет США.
Тэги: беларусь, ядерное оружие, Александр Лукашенко
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