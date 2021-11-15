Лукашенко предложит Путину разместить в Беларуси ядерное оружие

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может попросить разместить на территории страны российское ядерное оружие.

Лукашенко дал интервью российскому пропагандисту Киселеву



Свою идею диктатор озвучил в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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Тот коснулся темы возможного размещения ядерного оружия НАТО в Польше.

«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что речь идет о том оружии, которое будет наиболее эффективно «при таком соприкосновении».

Как сообщали Власти глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить ядерные боеголовки в странах Восточной Европы, если Германия откажется от ядерных ракет США.

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Тэги: беларусь, ядерное оружие, Александр Лукашенко