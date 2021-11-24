В Киеве пьяный водитель разбил четыре авто, пытаясь удрать от полиции

Вечером 29 ноября в Киеве водитель Toyota Venza, пытаясь скрыться от полицейского авто, врезался в четыре автомобиля.

Сначала водитель врезался в Mersedes



Об этом сообщила Патрульная полиция Киева. Инцидент произошел около 21:00 на перекрестке Парковой дороги и Днепровского спуска.

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Патрульные обратили внимание на автомобиль Toyota Venza, двигавшийся по городу без включенного света фар в темное время суток и подали водителю сигнал об остановке.

Однако онк требование проигнорировал, надавил на газ и попытался скрыться. Однако, не справившись с управлением, нарушитель сначала столкнулся с автомобилем Mersedes, затем, продолжив движение, совершил ДТП еще с тремя транспортными средствами: Volkswagen Touran, Volvo XC60, Toyota Prius.

При общении с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило и заключение врача-нарколога из медицинского учреждения, куда впоследствии доставили на освидетельствование нарушителя.

Следовательно, водителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП.

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Как сообщали Власти, в Киеве полицейские зафиксировали рекордное превышение скорости. Водитель BMW разогнался до рекордных 178 км/ч в черте города.

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